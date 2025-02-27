Куйвашев пообещал поддержать УЗГА в выпуске самолетов "Байкал" и "Ладога"

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал поддержать Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) с производством самолетов "Байкал" и "Ладога". Об этом он сообщил на заседании Инвестиционного комитета.

На заседании также присутствовал заместитель генерального директора завода Алексей Пахтусов. По его словам, они уже находятся на финишной прямой и серийное производство российских самолетов не за горами. Губернатор также отметил, что регион предоставит УЗГА инвестиции еще на более чем 30 млрд рублей. Но попросил подтвердить, что со стороны завода тоже будут инвестиции в производство воздушных судов.

"Я хотел бы подтверждения от вас и от вашего учредителя на размещение на этих площадях оборудования для развертывания полного цикла самолетов "Байкал", "Ладога" и остальных летательных аппаратов", - заявил губернатор.

В 2022 году губернатор Евгений Куйвашев заявлял: "Как я и обещал, совсем скоро самолеты „Байкал“ полетят по всей стране". Первые "Байкалы" должны были передать дальневосточной "Авроре" в 2024 году, однако выпуск был перенесен на 2026 год. А на прошлой неделе появилась новость, что Минпромторг рассматривает варианты заморозки разработки самолета "Байкал" или передачи проекта из рук УЗГА к S7 Group. Причиной тому стал ряд "драматических ошибок", допущенных при проектировании и, как следствие, увеличение затрат и срока реализации почти на пять лет.