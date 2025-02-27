Глава Кунгура Вадим Лысанов ушел в отставку

Глава Кунгура Вадим Лысанов ушел в отставку. На сегодняшнем заседании городской думы депутаты утвердили это решение, передает корреспондент Накануне.RU.

Вадим Лысанов возглавлял Кунгурский муниципальный район с 2011 года. В 2021 году стал главой нового, объединенного муниципалитета - Кунгурского муниципального округа.

Отметим, что ранее отставки мэра добивалась прокуратура - надзорное ведомство требовало досрочного прекращения полномочий "в связи с конфликтом интересов". Требование прокуратуры было отклонено депутатами.

По данным Properm, вместо Лысанова исполнять обязанности главы будет Василий Толстой.



