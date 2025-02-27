Челябинский бизнесмен, осужденный за хищение при строительстве спорткомплекса, в пятый раз не смог выйти из колонии

Калининский районного суд Челябинска в очередной раз отказал заместителю директора ООО "Стройтранссоюз" Михаилу Азаматову в замене наказания в виде лишения свободы на более мягкое.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, Копейский городской суд в октябре 2022 года приговорил заместителя директора ООО "Стройтранссоюз" Михаила Азаматова к 4 годам заключения в исправительной колонии общего режима за хищение в особо крупном размере при строительстве биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Предприниматель вносил в документацию ложные сведения об объемах и видах выполненных работ и похитил тем самым около 39 млн рублей из бюджета.

В ходе рассмотрения очередного ходатайства адвоката суд пришел к выводу, что поведение осужденного с момента рассмотрения предыдущего ходатайства не поменялось, большая часть причиненного ущерба возмещена за счет изъятых у него в ходе обыска наличных денежных средств.

Михаил Азаматов был задержан в феврале 2020 года. С ним связаны также уголовные дела в отношении бывшего замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяны Антоновой и экс-директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой" Алексея Абаимова. Как считает следствие, экс-заместитель министра и руководитель "Челябоблинвестстрой" получили взятки в размере 2,2 и 1,5 млн руб. от Азаматова за заключение и оплату иных контрактов. На эти средства директор ОГКУ купил дорогостоящий автомобиль.