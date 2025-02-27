Уралец, награжденный медалями на СВО, не может получить выплату из-за опечатки

Участник СВО из Свердловской области несколько месяцев не может получить региональную выплату из-за опечатки. О ситуации сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

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Как рассказал он в своем Telegram-канале, к нему обратилась супруга военнослужащего из Талицы по имени Алексей. Еще в 2022 году ее муж по мобилизации ушел на СВО. За это время он был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые отличия".

В августе прошлого года в воинской части уралец заключил контракт с Минобороны РФ и по закону ему должны были перечислить единовременную региональную выплату за подписание. Однако шли месяцы, а денег на счет Алексея не поступало. На разбирательство ушло время и в итоге выяснилось, что проблема с выплатой возникла из-за закравшейся при подготовке документов микроскопической опечатки в реквизитах.

"В итоге, конечно, ошибку исправили. Во второй половине февраля. Но остается вопрос: почему на это потребовалось полгода?", - задался вопросом Максим Иванов.

Депутат заверил, что будет держать на контроле ситуацию с выплатой уральскому контрактнику.

Напомним, недавно Иванов рассказывал о другом случае, когда уральский боец почти целый год воевал бесплатно на СВО из-за ошибки в документах.