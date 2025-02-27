На Урале возбудили уголовное дело после травли ребенка в школе

На Среднем Урале возбудили уголовное дело после того, как ребенка затравили в школе сверстники. У Следственного комитета появились вопросы к руководству учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что в одной из школ Невьянска дети издеваются над мальчиком с особенностями развития. Утверждалось, что мать ребенка не раз обращалась к руководству школы, чтобы там приняли меры, но травля продолжалась. При этом отец пострадавшего мальчика является участником СВО.

После того, как история получила огласку, в ситуации стал разбираться Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, следственным отделом по Невьянску возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

По версии следствия, долгое время в отношении одного из учеников со стороны его сверстников допускалось поведение, которое причиняло ребенку, в том числе, психологические переживания. При этом руководство школы знало о данной ситуации, но не предпринимало необходимых мер.

Сейчас проводится расследование. Выясняются все обстоятельства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в СК рассказали некоторые подробности инцидента в школе Среднеуральска, где ученики устроили драку. Итогом стало возбуждение уголовного дела.