На Южном Урале задержали курьера, похитившего у пенсионерки 470 тысяч рублей

В Снежинске Челябинской области задержали местного жителя, который выступал в роли курьера между телефонными мошенниками и их жертвами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, 86-летней женщине позвонила неизвестная женщина, рассказавшая, что якобы дочь пенсионерки стала виновником дорожно-транспортного происшествия, и пострадавшая сторона требует деньги за то, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Женщина испугалась и собрала нужную сумму денег, а затем передала их прибывшему курьеру, который отвез посылку в Челябинск.

Как установило следствие, задержанный, ранее неоднократно судимый житель Копейска, нашел в интернете "вакансию" с легким заработком. От него требовалось забирать пакеты с деньгами, после чего переводить деньги на счета в ближайших банкоматах, оставляя часть суммы себе.

"Курьер" планировал перевести деньги через банкомат в Челябинске, однако был задержан. Следователи вернули деньги обманутой горожанке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге задержали 19-летнего жителя, работавшего курьером у мошенников. Всего с сентября по октябрь 2023 года тогда еще несовершеннолетний уралец забрал у семи пенсионеров больше 2,5 млн рублей.