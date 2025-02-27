Украине предрекли сокращение населения до 25 миллионов человек

На Украине к середине века могут жить 25 млн человек, а к 2100 г. – 15 млн. Это произойдёт, если сохранятся действующие демографические тенденции.

Украину покинули 5 млн человек, еще столько же живут на территориях, которые перешли под контроль России. Количество смертей в республике почти втрое превышает показатель рождений. Официальные Украины говорят, что в сейчас население страны составляет менее 36 млн человек, в то время как на начало конфликта показатель равнялся 41 млн, приводят "Ведомости" данные The Washington Post.

Ранее киевский философ Сергей Дацюк счёл, что Украина гибнет, и спасать её поздно. Он сказал, что "за 30 лет уничтожить половину населения страны очень сложно, но мы справились, и это говорит о том, что нам, украинцам, Украина не нужна", а власти в Киеве просто грабят территорию. Украинским же "национал-патриотам" тоже не нужна Украина, они помешаны на мове и истории, в их программе нет ничего ни про науку, ни про инженерию.