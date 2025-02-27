В Усолье при поддержке "Уралкалия" состоятся XVI соревнования по сноукайтингу "Строгановская миля-2025"

C 27 февраля по 2 марта в Усолье (Пермский край) в акватории реки Камы при поддержке "Уралкалия" состоятся XVI соревнования по сноукайтингу "Строгановская миля-2025", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В рамках мероприятия пройдет третий, заключительный этап Кубка России среди мужчин и женщин в дисциплинах курс-рейс — лыжи, курс-рейс — доска. В соревнованиях примут участие около 50 спортсменов со всей России.

Традиционно мероприятие пройдет напротив уникального историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское» в период празднования Масленицы. Участники и зрители смогут посетить выставочные экспозиции музеев "Палаты Строгановых" и "Дом Брагина", а также поучаствовать в интерактивных программах. Для всех желающих будет организовано бесплатное обучение сноукайтингу.

"Уралкалий" поддерживает развитие массового спорта в Березниках и Соликамске. "Строгановская миля" — это уникальная площадка, где соревнуются спортсмены со всей России, которые любят зимние экстремальные виды спорта и ценят красоту природы. Они смогут продемонстрировать свои навыки в управлении кайтом на снежных просторах, а зрителям будет интересно наблюдать за захватывающей борьбой", - отметил заместитель гендиректора - директор по безопасности "Уралкалий" Андрей Силаев.