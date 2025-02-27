МВД: Глава миндортранса похитил почти 3 млрд из бюджета Челябинской области

Министру дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев вменили растрату 2,9 млрд рублей из бюджета Челябинской области. Вместе с Нечаевым по уголовному делу проходит его предшественник — бывший министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик, а также представители ряда коммерческих организаций. Об этом рассказали в Следственном департаменте МВД России.

По версии следствия, руководители регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также ряд предпринимателей заключили с областным правительством госконтракты на ремонт и строительство дорог, сумма которых составила более чем 30 млрд рублей. Причем сделали они это на основании фиктивных конкурсных процедур. Затем чиновники похитили более 2,9 млрд рублей, перечислив их на банковские счета фиктивных компаний, не ведущих финансовой или хозяйственной деятельности.

Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, а также три представителя хозяйствующих субъектов были задержаны 19 февраля при участии оперативников ФСБ и МВД России. В домах и офисах в Москве, Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке силовики провели более 30 обысков. Были изъяты документы и другие улики. В отношении фигурантов судом избраны меры пресечения. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.