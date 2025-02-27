Дело о наезде самолета на техника в аэропорту Кольцово прекращено за примирением сторон

В Екатеринбурге суд прекратил уголовное дело об инциденте с техником, на которого в аэропорту Кольцово наехал самолет. Все закончилось примирением сторон.

Напомним, 19 мая 2024 года самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" готовился к рейсу в Бишкек. При начале движения на предварительный старт он совершил наезд на техника по выпуску воздушного судна. Пострадавшего увезли на "скорой" в больницу с переломами, ему пришлось ампутировать ногу.

На скамье подсудимых оказался второй пилот "Уральских авиалиний" Максим Красноперов. Он обвинялся по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Сообщалось, что пилот полностью признал свою вину. По его ходатайству дело рассматривали в особом порядке – то есть без проведения судебного следствия.

Дело рассматривал Октябрьский районный суд уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня было вынесено решение. Райсуд постановил прекратить дело в связи с примирением сторон. Таким образом, уголовное преследование Красноперова прекращено.

После инцидента командир самолета Airbus A320, наехавшего на техника, был понижен в должности до второго пилота.