ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля

Центробанк перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сначала необходимо отработать все детали в пилоте и провести консультации с банками, передает ТАСС. Новую дату массового запуска будет объявлена позже.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль (ЦР) появится в массовом обращении летом нынешнего года. Пока новая форма валюты используется в рамках эксперимента Центробанка. Планируется, что ЦР позволит следить, кто и как тратит деньги.