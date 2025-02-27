Дорогу на выезде из Челябинска отремонтируют за 353 млн рублей

В Челябинске собираются отремонтировать участок дороги по Троицкому тракту от пересечения с автодорогой "Меридиан" и до выезда из города. На ремонт 6,1 км дорожного полотна городская администрация выделит из бюджета 353 миллиона рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 марта 2025 года, подрядчика выберут 18 марта, сообщается на сайте. Согласно документации, заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства.

Подрядчик должен будет закончить работы до 1 октября 2025 года. Они будут проводиться в несколько этапов. Необходимо будет убрать старое и уложить новое покрытие, заменить бетонные и металлические ограждения и восстановить газон.