Франция хочет участвовать в переговорах о ресурсах между США и Украиной

Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной. Об этом заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

"Мы не ищем компенсаций, но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперед", - сказал Лекорню.

"Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - цитирует министра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля. Это подтвердил лидер США Дональд Трамп. По словам американского лидера, главы двух стран подпишут соглашение о добыче редкоземельных металлов.

До этого стало известно, что Украина согласилась заключить сделку по редкоземельным металлам с Вашингтоном на новых условиях. США отказались от требований на право на потенциальную выручку в 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов. Отмечается, что финальная версия соглашения не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США. По словам украинских чиновников, Киев готов подписать соглашение по совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ.