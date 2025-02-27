SHOT: До смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км

Армия России взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево в Курской области, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, ВС РФ отрезали все пути, по которым ВСУ доставляли резервы.

"До смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км", - пишет канал. В окружении могут оказаться до 4 тысяч военных украинских военных.

Ранее российские военные взяли под контроль участок трассы Суджа – Рыльск в ходе освобождения Свердликова в Курской области. Военкоры называли село ключевым населенным пунктом на этой автодороге.

На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории. По его словам, "наступление российских войск идет на всех направлениях".