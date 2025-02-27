27 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

ПАО "Россети Урал" приступило к эксплуатации электросетевого комплекса Каменска-Уральского

ПАО "Россети Урал" как системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО) в соответствии с нормами ФЗ "Об электроэнергетике" и постановления Правительства №1229 от 10.09.2024, с 25 февраля 2025 года приступило к эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Каменск-Уральского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мера реализуется компанией в связи со сложившейся ситуацией в городе, связанной с необходимостью в кратчайшие сроки обеспечить надежное функционирование и эксплуатацию электросетевой инфраструктуры одного из крупнейших городов Свердловской области. ПАО "Россети Урал" будет эксплуатировать 269 трансформаторные подстанции, более 2 тысяч объектов воздушных линий и кабельных линий электропередачи, суммарно составляющих основную часть всего распределительного электросетевого комплекса напряжением 0,4-10 кВ г. Каменска-Уральского.

В ПАО "Россети Урал" поступило обращение от АО "Горэлектросеть", которое ранее эксплуатировало данные электросетевые объекты по договору аренды, в связи его расторжением, инициированным муниципалитетом. АО "Горэлектросеть" основываясь на нормах права, которые говорят о необходимости принятия во владение и пользование СТСО объектов электросетевого хозяйства, выражает обеспокоенность за дальнейшую судьбу электросетевого имущества. Речь идет о необходимости обеспечить надёжное и бесперебойное электроснабжение жителей и ряда промышленных предприятий г. Каменска-Уральского вне зависимости от судебных споров, которые продолжаются в отношении прав по эксплуатации электросетевого комплекса между АО "Горэлектросеть" и муниципальным предприятием "Электрические сети города Каменска-Уральского", не являющимся ТСО.

На основании норм федерального законодательства, а также в связи с инициированной постановлением Главы Каменск-Уральского городского округа от 18.12.2024 №927 процедурой ликвидации МУП "Электрические сети города Каменска-Уральского", объекты электросетевого хозяйства, ранее переданные в аренду АО "Горэлектросеть", принадлежащие МУП на праве хозяйственного ведения, должны быть изъяты решением муниципального образования Каменск-Уральский городской округ из хозяйственного ведения и переданы в ПАО "Россети Урал" в безвозмездное владение и пользование. Иных ТСО, имеющих право принимать муниципальные активы в аренду на территории Свердловской области, не имеется. Передача муниципальным образованием указанных электросетевых объектов прочим ТСО по любому основанию прямо противоречит действующему законодательству. Пока муниципалитет не принял соответствующее решение, электросетевой комплекс города в период осенне-зимнего максимума нагрузок должен эксплуатироваться должным образом.

В связи с этим ПАО "Россети Урал" как СТСО вынуждено реагировать на обращение АО "Горэлектросеть" и приступило к реализации социальной функции по надежному и бесперебойному обеспечению электрической энергией жителей города. ПАО "Россети Урал" уже уведомило об этом муниципалитет и Штаб по обеспечению электробезопасности Свердловской области.

Следует учитывать, что Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на прошлой неделе поручил специалистам надзорного ведомства проконтролировать исполнение законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях в регионах. Ведомство указало, что в ряде регионов складывается неблагоприятная ситуация, связанная с ненадлежащей реализацией органами власти обязанности по передаче созданным в каждом субъекте СТСО в безвозмездное владение и пользование объектов электросетевого хозяйства, находящихся в публичной собственности. На электроэнергетических объектах, где фиксируются данные факты, будут проводиться проверки на надежность электроснабжения потребителей, законность тарифообразования и соблюдение финансовой дисциплины. Надзорное ведомство будет давать оценку фактическому исполнению перечисленных норм. За выявленные нарушения и несоответствие законодательству предусмотрены меры прокурорского реагирования.

Учитывая максимальное внимание со стороны государства к исполнению норм федерального законодательства ПАО "Россети Урал" незамедлительно реагирует на обращение ТСО и не допустит потенциальных рисков срыва бесперебойной подачи энергоресурсов жителям и промышленным предприятиям г. Каменска-Уральского, заверили в компании. 

Там также отметили, что ПАО "Россети Урал" располагает всеми необходимыми материальными, техническими и организационными ресурсами, необходимыми для эксплуатации муниципальных объектов электросетевого хозяйства. На территории города Каменск-Уральский действует структурное подразделение ПАО "Россети Урал" - Каменск-Уральский район электрических сетей свердловского филиала. ПАО "Россети Урал" готово принять в свой штат весь обслуживающий муниципальные электросетевые активы персонал бывшего арендатора.

Теги: Россети Урал, электросетевой комплекс


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