В отеле на челябинском озере произошло массовое отравление

В семейном отеле возле озера Тургояк в Челябинской области произошла вспышка инфекционного заболевания, из-за которого пострадали 11 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, с жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились не менее 11 гостей отеля. Восемь из них — малолетние в возрасте от 1 года до 14 лет. У заболевших наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры тела до 38 градусов. Обратившиеся в госпитализации не нуждались, проходят лечение амбулаторно, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Выясняются причины и условия, которые привели к возникновению и распространению заболевания в отеле.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело после отравления туристов из Москвы на базе отдыха в городе Октябрьский.