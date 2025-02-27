В Новосибирске 75-летний сотрудник РАН поджег три банкомата по указке мошенников

В Новосибирской области мошенники заставили 75-летнего действующего сотрудника Сибирского отделения РАН поджечь три банкомата. За это преступники обещали вернуть мужчине похищенные у него деньги, сообщил глава ГУМВД по региону Андрей Кульков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", пишет РИА Новости. Уточняется, что поджоги сотрудник РАН совершил в декабре.

Напомним, в декабре несколько десятков россиян совершили диверсии с пиротехникой по заданию мошенников. Несколько поджогов случились в Москве и Подмосковье. 20 декабря в Бутово подожгли полицейскую машину, а на бульваре Яна Райниса - отделение банка. 21 декабря в МФЦ, расположенном в торговом центре "Форт" на востоке Москвы женщина взорвала петарду. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, там мужчина поджег пиротехническое изделие в в МФЦ в торговом центре, а позже попытался повторить действия в отделе полиции. Обоих задержали.

Кроме того, неизвестный устроил салют в отделении Почты России в Химках. Он зашел в помещение, поставил упаковку ракет на пол и поджег. Позже в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость, а затем подожгла спичку. Произошел взрыв, в результате которого в здании выбило дверь. В Твери неизвестный поджег припаркованную полицейскую "Газель", в Тобольске сожгли снегоуборочную железнодорожную технику, а в Санкт-Петербурге — полицейскую машину.