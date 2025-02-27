Украинцы хотят мира: 87% против снижения возраста мобилизации

Почти 87% украинцев выступают против снижения возраста мобилизации, а 80% возмущены ее методами и действиями ТЦК (местных военкоматов), считая такую мобилизацию недопустимой. Таккие результаты опубликовала украинская компания политической социологии Socis.

При этом указанные 87% считают, что возраст мобилизованных нельзя снижать ни в каком случае - даже если украинский режим будет терпеть поражение. Только 10% говорят, что его придется снизить.

Ранее на этом настаивали США, указывая, что без этого Украине невозможно продолжать воевать, но после прихода к власти президента США Дональда Трампа разговоры поутихли.

Результаты отражают настроения украинцев. Как пишет канал "Легитимный", недавно прошел закрытый социологический опрос, который показал, что 76% украинцев хотят мира даже при условии потери территорий. Продолжения боевых действий хотят только те, кто живет за границей, - таковых 70%. При этом только каждый четвертый уехавший готов вернутся на Украину после мирного соглашения.