Эксперты: Британия всеми способами пытается сорвать переговоры по Украине

Великобритания будет делать всё, что в ее силах, чтобы сорвать переговоры по Украине. Так считают опрошенные "Известиями" политики и эксперты.

Уже сформировался "антитрампистский блок", в который, помимо Кира Стармера, вошли канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Британия будет действовать и в открытую, и подпольно, используя свои рычаги влияния на украинские спецслужбы и военные подразделения. Так считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Издание напоминает, что Великобритании уже удавалось сорвать переговоры в Стамбуле весной 2022 года. Владимир Путин считает, что Лондон тогда пошел на этот шаг после консультации с Джо Байденом.

Великобритания также может увеличить объем помощи Киеву, чтобы тот продолжал вести боевые действия, считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Ранее сообщалось, что Франция, Германия и Великобритания готовы направить войска на Украину после окончания конфликта.