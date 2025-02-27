Хохряков: С ликвидацией сельских органов власти я бы не спешил

Спикер думы Югры Борис Хохряков призвал не спешить с ликвидацией сельских органов власти. Об этом он заявил на заседании окружного парламента.

Так Хохряков ответил на вопрос одного из депутатов о том, следует ли упразднять двухуровневую систему управления. Соответствующий закон во втором чтении приняла Госдума.

"Если будет принято решение отдать это на уровень регионов, это будет верно – устройство власти везде разное. С ликвидацией сельских органов власти я бы не спешил. Такое звено должно существовать", – сказал Хохряков.