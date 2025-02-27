После нападения ротвейлера на мать с ребенком в Екатеринбурге возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собаки на мать с ребенком в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось 26 февраля в Верх-Исетском районе уральской столицы: собака набросилась на женщину с малолетним ребенком. В результате пострадавшей были причинены повреждения в виде укушенных ран.

Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, нападение произошло рядом с домом по улице Медногорская: пес породы ротвейлер накинулся на несовершеннолетнего. Матери пришлось прикрыть ребенка собой, чтобы защитить его.

Предварительно установлено, что у агрессивной собаки есть хозяин. Надзорное ведомство проводит проверку. По итогам может быть поставлен вопрос о компенсации морального вреда.