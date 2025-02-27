От кричного молота до цифрового завода: Северский трубный завод дал старт маршруту промышленного туризма

Экскурсионный маршрут "Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода" открыт на предприятии Трубной металлургической компании (ТМК) — Северском трубном заводе (СТЗ).

Как сообщает пресс-служба ТМК, в ходе маршрута посетителей познакомят с историей металлургии и современным производством СТЗ. На музейной площадке гости познакомятся с наследием горнозаводской цивилизации Урала и историей завода, увидят доменную печь и другое промышленное оборудование XIX века. Также гости посетят современные цеха с высокотехнологичным производством, где воочию увидят выплавку стали в электродуговой печи и процесс производства труб на современном трубопрокатном комплексе.

"Посещение музейного комплекса "Северская домна" и основных заводских цехов позволяет сформировать комплексное впечатление о богатых традициях и достижениях металлургии", — уверена руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова.

Кроме этого, на ТМК ведется работа над запуском новых маршрутов на Синарском трубном заводе и Челябинском заводе металлоконструкций.