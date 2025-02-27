"Автомобилист" одержал победу в тысячном матче в КХЛ и последней игре в "Уральце"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал победу в историческом для себя матче.

Встреча с казанским "Ак Барсом", которая состоялась накануне, была необычной сразу по двум причинам. Это был тысячный матч "Автомобилиста" за все время выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, это была последняя игра на домашней для клуба арене – КРК "Уралец".

В таком матче "Автомобилист" не мог не выиграть перед своими болельщиками – и он победил. Встреча завершилась со счетом 2:1. У "Ак Барса" отличился Радэль Замалтдинов. А шайбы в составе хозяев забросили Ник Эберт и Брукс Мэйсек.

Теперь команда из Екатеринбурга переезжает на новую "УГМК-Арену". Первый матч там "Автомобилист" проведет 10 марта против московского ЦСКА.

Напомним, что уральский клуб досрочно обеспечил себе участие в Кубке Гагарина в нынешнем сезоне.