Энергетики перестанут продавать детям 1 марта

Запрет на продажу энергетиков детям и подросткам вступит в силу 1 марта, но пока требует введения штрафов. Об этом рассказал ТАСС член Общественной палаты, юрист Евгений Машаров.

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"С 1 марта 2025 года на территории Российской Федерации будет запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Реализация данного закона требует введения соответствующих санкций в виде штрафов", - сказал он.

По его словам, эффективность реализации федеральных норм будет усилена региональными законами. Контролировать соблюдение закона будут также региональные власти.

Продавец будет обязан отказать в продаже таких напитков, если будут сомнения в совершеннолетии покупателя.

Как отмечали инициаторы закона, этот запрет необходим, так как молодежь без ограничений покупает и потребляет такие напитки в количестве, которое наносит вред их здоровью. Законопроект о штрафах за продажу детям и подросткам энергетиков еще находится на рассмотрении в Госдуме. Они могут составить до 50 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

В январе выросли штрафы за продажу табака детям. За продажу несовершеннолетним вейпов и сигарет в России теперь будут платить от 200 до 300 тысяч.