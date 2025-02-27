"Вкуснотеево" уведомил о повышении цен на молоко
Холдинг "Молвест", которому принадлежат бренды "Вкуснотеево", "Молвест" и др., уведомил торговые сети о повышении отпускной стоимости молочной продукции.
Это произойдет с 15 марта. Повышение в среднем составит 5%. Изменения не затронут сливочное масло. Компания указала, что всегда придерживается политики сдерживания роста цен.
Однако анализ текущих и прогнозных показателей стоимости сырья и других составляющих себестоимости продукции вынуждает поднять цены, сообщают "Ведомости".
Ранее стало известно, что в России два крупных поставщика сладостей предупредили торговые сети, что пересматривают цены на свою продукцию.