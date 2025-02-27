Просрочка по ипотеке подскочила в 1,5 раза

Просроченная задолженность граждан России по ипотечным кредитам за 2024 год увеличилась на 63% — до 95 млрд руб.

Об этом говорится в материалах Центробанка России. Это максимальный показатель за всю историю. В последние годы в стране массово выдавали ипотеку, однако сегодня, на фоне высокой инфляции, у россиян возникают проблемы с платежами.

Пока просрочка занимает менее 1% ипотечного портфеля и финансовой стабильности не угрожает, однако резкий рост вызывает опасения экспертов. Из-за этого регулятор и банки могут дополнительно ужесточать условия одобрения жилищных кредитов, чтобы снизить свои риски, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России ввод объема новостроек по итогам прошлого года снизился до 56%. Это касается всех городов-миллионников за исключением Казани, Уфы и Челябинска.