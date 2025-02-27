Разрыв между пенсиями в регионах составляет 27 тысяч рублей

По данным на январь текущего года самые большие пенсии по старости неработающим россиянам назначались жителям Чукотки — 47 тыс. руб, а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (20 тыс.).

Как следует из данных Соцфонда, разница составила 27 тыс. Максимальная региональная пенсия оказалась в 2,35 раза выше, чем минимальная. Средний размер выплат по старости в стране на начало года составил 25 тыс. руб. Разрыв достиг максимума с 2021 года. За четыре года разница увеличилась с 18 тыс. до 28 тыс.

В список по самым высоким пенсиям вошли северные и дальневосточные регионы, такие как Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий АО. Антирейтинг вместе с КБР возглавили Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Крым.

Как заявил исполняющий обязанности гендиректора ФГБУ ВНИИ труда Минтруда Владимир Смирнов, разница связана с тем, что пенсии зависят от зарплат. В районах Крайнего Севера к жалованью применяются районные коэффициенты, поэтому оклады там выше, сообщают "Известия".

Ранее опрос показал, что достойная пенсия должна составлять 49,6 тыс. рублей в месяц.