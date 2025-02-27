Россия и США обсуждают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

Москва и Вашингтон рассматривают Арктику в качестве возможного направления для экономического сотрудничества.

Речь идет, в том числе, о совместной добыче природных ресурсов и развитие торговых маршрутов. Переговоры конфиденциальны и находятся на ранней стадии. Сотрудничество в энергетическом секторе также рассматривается как один из ключевых приоритетов американских властей. Обе стороны сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию, сообщает Bloomberg.

При этом Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи Москвы и Пекина в арктическом регионе.

О том, что Россия и США в Эр-Рияде обсудили возможные проекты в Арктике, ранее заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, Дмитриев выразил мнение, что после переговоров совместные инвестиции РФ и США более вероятны.