Песков рассказал о партнерстве России и Гвинеи-Бисау в области добычи ресурсов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские компании заинтересованы в совместных проектах с Гвинеей-Бисау по добыче редкоземельных металлов. При этом он подчеркнул, что взаимодействия стран не ограничатся только этим.

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"Наше взаимодействие не ограничивается только редкоземельными металлами, но у нас есть компании, наши российские компании, которые заинтересованы в этих проектах", — сказал официальный представитель Кремля в эфире "Первого канала".

По его словам, некоторые наработки в вопросе добычи полезных ресурсов уже есть. Обе стороны надеются на продолжение и реализацию совместных проектов, добавил он.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин 26 февраля провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, в ходе которых главы государств обсудили торгово-экономические и гуманитарные связи стран.

Ранее президент России заявил, что Москва готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. У РФ на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам.