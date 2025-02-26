Рубио: США не согласовали с Украиной сделку по природным ресурсам

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам еще не согласована. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Я не могу подтвердить это. Очевидно, наш министр финансов Скотт Бессент, приложивший огромные усилия, продолжает работу над соглашением. По моим последним данным, дело близится к финишной прямой", — ответил Рубио на вопрос о том, закончили ли стороны процесс согласования .

Из-за того, что окончательный вариант договора еще не готов, в Белом доме сомневаются в целесообразности встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

"Если Зеленский утверждает, что соглашение не готово, то я не вижу никакого смысла в том, чтобы приглашать его на встречу с Трампом", — заявил американский чиновник на правах анонимности.