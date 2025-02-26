Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест

Дорогомиловский районный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш, сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции. Ее обвиняют в распространении фейков об армии России.

Как ранее сообщила пресс-служба СКР, исследования публикаций Барабаш на её странице в соцсети показали, что в текстах содержится заведомо ложная информация о действиях армии России на территории другого государства. Ею могли воспользоваться любые люди. Кинокритик признала вину.

Екатерина Барабаш пишет в издании Republic (объявлено Минюстом иностранным агентом), также публиковалась в российском Forbes.