Игорь Бабушкин на встрече с активом регионального Народного фронта: Ваши настойчивость и неравнодушие помогают в решении острых вопросов

"Президентское движение «Народный Фронт» является эффективным инструментом народного контроля по всей стране и в нашей Астраханской области в частности", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

На состоявшейся сегодня встрече с активом регионального ОНФ губернатор подчеркнул, что астраханские власти всегда пристально следят за поступающими сигналами от представителей движения и объективно воспринимают критику. Настойчивость активистов, их неравнодушие помогают в решении многих острых вопросов, волнующих людей, считает Игорь Бабушкин.

"Отмечу работу регионального отделения по сбору и доставке гуманитарных грузов на передовую. За год активисты совершили более 40 поездок за ленточку, передали военнослужащим и мирным жителям новых территорий десятки тонн гумгрузов. У регионального движения много различных общественных инициатив, которые могут стать полезными для нашей области. Окажем поддержку в их реализации. В свою очередь, в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обратился к активу НФ с просьбой провести ревизию всех памятников и мемориалов. А также совместно с нашими муниципалитетами и волонтерскими движениями привести их в порядок",- отметил глава региона.

В завершение встречи Игорь Бабушкин сказал, что рассчитывает на продолжение совместной продуктивной работы в интересах региона и всех его жителей.