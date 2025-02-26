Президент Республики Сербской получил срок

Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик наказан за неподчинение неутвержденному ООН "Высокому представителю в БиГ" Кристиану Шмидту.

Политик заочно приговорён к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, приводит РИА Новости сообщение портала сараевского издания Dnevni Avaz.

Прокуратура БиГ в августе 2023 г. обвинила Додика в подписании указа об утверждении принятого 27 июня 2023 г. парламентом РС БиГ закона о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской.