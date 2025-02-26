14 домов повреждены после атаки дронов в Краснодарском крае

14 домов получили повреждения в результате атаки 83 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край, сообщает оперативный штаб региона.

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В Туапсе на ул. Краснодарской в трех частных домах выбиты окна и двери, в одном их них частично повреждена стена. Жильцы этого дома временно переехали к родственникам. Также без окон остались несколько квартир многоэтажного дома и общежития на улице Звездной.

В селе Агой в одном из домов садоводческого товарищества выбиты стекла и повреждена наружная обшивка здания.

В Темрюкском районе после атаки обследовали 18 домов. В станице Старотитаровской нашли повреждения на 10 домах, в основном там выбиты окна. В поселке Стрелка пострадали четыре жилых дома.

Комиссии продолжают оценку ущерба. По поручению губернатора Краснодарского края всем жителям окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Прошедшей ночью над Россией произошла самая мощная атака дронами с начала года. Сбили 128 беспилотников, особо сильно атаковали Кубань.