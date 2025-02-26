Финляндию и Швецию могут исключить из НАТО по требованию России

Исключение Финляндии и Швеции из НАТО по требованию России обсуждают СМИ США. Об этом изданию Lenta.ru рассказал научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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Он отметил, что в Вашингтоне происходит пересмотр внешней политики в отношении России. По его словам, в рамках сделки между Россией и США, по мнению американских политологов, Москва занимает нейтральную позицию и не мешает Вашингтону разбираться с главным геополитическим противником Китаем - один на один. В обмен на это США пересматривают свое отношение к поддержке Украины и к НАТО.

"Пока идет интеллектуальная дискуссия на страницах этих газет и журналов. Но с учетом того, что сейчас реально подход к России меняется, возможно, в будущем они на это пойдут", - сказал Блохин.

Ранее научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила заявил, что Вашингтон может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Он призвал готовиться к такому ходу событий и не пугаться.

Своим мнением о расколе в НАТО поделился историк Александр Колпакиди. По его словам, Трамп может пойти на любые шаги, лишь бы добиться своей главной цели: направить Россию вместо Украины на Китай.

"Ну, конечно, воевать он нас не заставит, да, но тем не менее, будет пытаться уговорить выступить на стороне Америки в этом глобальном походе против Китая, который является его заветной целью и главной сверхзадачей", - сказал историк.