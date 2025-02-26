26 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Ирбитская прокуратура защитила права участника СВО, которому год не выплачивали деньги за ранение

Прокуратура добилась выплаты раненому участнику СВО из Ирбита, которую тот не мог получить на протяжении года. Как сообщает пресс-служба областного ведомства, в управлении соцполитики ссылались на опечатку в документе, однако уточнять информацию самостоятельно не хотели.

Установлено, что свердловчанин с октября 2022 по февраль 2023 года принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. В декабре 2022 года на Авдеевском направлении он получил осколочно-минную травму предплечья. В феврале 2024 года, уже после прохождения лечения, мужчина обратился в управление социальной политики № 6 за предоставлением социальной выплаты в размере 150 тыс. рублей.

За весь 2024 год выплата так и не была произведена. Управление ссылалось на опечатку, допущенную в медицинских документах ЦРБ Луганской Народной Республики, а также ФГБУ "Федеральный центр медицины катастроф". Однако активных мер, направленных на запрос необходимых уточняющих документов и их исправление, управление соцполитики тоже не предпринимало.

Тогда вопросом занялась прокуратура, которая направила в суд иск с требованием выплатить военному положенные ему деньги. Уже во время рассмотрения иска и после требования прокуратуры, управление все же подготовило запрос в медучреждение. Опечатка была исправлена еще до вынесения решения, тогда же свердловчанину произвели выплату.

В судебном заседании в режиме ВКС в феврале 2025 года заявитель подтвердил факт выплаты.

Теги: Ирбит, СВО, ранение, выплата


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