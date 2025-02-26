По делу о халатности из-за нападения бездомных собак на пенсионерку в Прикамье задержана директор МКУ

В Красновишерске следователями СК России по подозрению в халатности задержана директор муниципального казенного учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствием установлено, что из-за ненадлежащей деятельности учреждения по обращению с безнадзорными животными пострадала женщина 1949 года рождения. На пенсионерку 24 февраля набросилась стая собак, состоящая как минимум из девяти животных. Инцидент произошел днем, возле дома №48 по ул. Толстого. У женщины укушенные раны различной степени тяжести.

Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела директор муниципального казенного учреждения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, производится ее допрос в качестве подозреваемой. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.