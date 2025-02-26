Французы признали вину в нападении на консульство России в Марселе

Во Франции двое учёных, которым вменяют нападение на консульство России в Марселе, признали вину.

Исследователи Национального центра научных исследований (CNRS), французы по национальности, признают факты и мотивируют свои действия в контексте конфликта между Россией и Украиной. Эти два человека сегодня предстанут перед судьей с целью проведения слушания 27 февраля, сообщили РИА Новости в прокуратуре Марселя.

Утром 24 февраля два "коктейля Молотова" взорвались на территории консульства РФ в Марселе. Их забросили туда в тот момент неизвестные подрывники. Пострадавших нет. Взрывы в Марселе имеют все признаки теракта, заявила Мария Захарова.