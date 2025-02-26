Гордума Ревды приняла решение о самороспуске. "За" проголосовали 14 депутатов

Депутаты городской думы Ревды приняли решение о самороспуске. Предложение рассматривалось последним на сегодняшнем заседании и было одобрено 14 народными избранниками.

Напомним, что этот вопрос уже рассматривался депутатами в конце января 2025 года, однако было принято решение отложить его на февраль. Инициатором идеи самороспуска стали члены партии "Единая Россия", которые обвинили председателя думы Вениамина Тарова в проблемах с городским бюджетом и лжи. На это Таров заявил, что выступает против роспуска думы, а члены "ЕР" могут ее покинуть. Подробнее об этом мы писали ранее.

Его тогда поддержал и оппозиционер Андрей Беляев. На сегодняшнем заседании он заявил, что "крысы побежали с тонущего корабля, хотя сами этот корабль и потопили". А вот инициатор идеи Юрий Оносов отметил, что в текущем состоянии гордума существовать больше не может и "ей нужна перезагрузка". В свою очередь Ольга Костромина еще на обсуждении бюджета предложила заложить 12,6 млн рублей на проведение внеочередных выборов - на случай, если решение о самороспуске будет принято. За изменения в бюджет проголосовали 15 депутатов.