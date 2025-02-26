Песков: Москва не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину

Россия не поднимала вопрос о привлечении миротворцев из Китая на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля сообщил на фоне заявлений об отправке в зону конфликта западных миротворцев, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение войск Североатлантического альянса на Украине неприемлемо для Москвы. Так он ответил на вопрос о возможной отправке в страну миротворцев из Европы. По словам дипломата, речь идет, в том числе о вооруженных силах стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами.

Президент США Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил по согласованию сторон. При этом он отметил, что эти миротворцы должны устроить всех.