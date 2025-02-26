Экс-участник уральской группы "Смысловые галлюцинации" останется в СИЗО

Экс-участник уральской группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин останется под арестом. Такое решение вынес сегодня Свердловский областной суд.

Напомним, под стражей Бурдин находится с ноября 2024 года. Он обвиняется по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Сообщалось, что бывший музыкант напал на человека, после чего был задержан.

6 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Бурдину до 11 марта 2025 года включительно. Однако его защита подала апелляцию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня жалоба была рассмотрена. Постановление райсуда оставлено без изменения. Таким образом, Бурдин останется в СИЗО.

Ранее об аресте Владимира Бурдина высказывался экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец.