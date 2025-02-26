Бывший депутат и замминистра стал замглавы ОАК

Первым заместителем генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") стал Олег Бочаров. Он будет курировать стратегическое развитие корпорации и реализацию государственных программ, в том числе в части гражданского самолетостроения.

Бочаров окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности "авиационные двигатели и энергетические установки" и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция".

Восемь лет Бочаров был заместителем министра промышленности и торговли России, курировавшем реализацию государственной политики в области авиастроения. В 2014-17 гг. Бочаров руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, а до этого, в 1997-2013 гг., заседал в Мосгордуме, сообщает корпорация.