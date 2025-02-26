Перевод в региональное подчинение только ухудшит ситуацию в школах - эксперт

26 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Перевод в региональное подчинение только ухудшит ситуацию в школах - эксперт

Школьное образование должно быть одинаковым как в городе, так и на селе, поэтому необходимо передать школы с муниципального на региональный уровень. Это предложение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще в Госдуме во время обсуждения стратегии развития системы образования. На днях он снова повторил это в Совете Федерации. Но данное изменение только ухудшит положение школ, уверен член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский.
Читайте также:

Он отмечает, что право перейти из муниципального подчинения на региональный уровень школам дали еще два года назад. В самом конце 2022 года в федеральный закон об образовании была внесена статья 9.1 о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами власти субъектов РФ. То есть школам разрешили переходить под региональное управление. Но за два года "дураков" не нашлось. И теперь их хотят перевести принудительно.

Школам и учителям это ничего не даст. В больницах, которые были переведены под управление регионом, зарплаты не выросли, а проблема кадров никуда не делась. Почему в образовании будет по-другому? В колледжах и техникумах, которые находятся под региональным управлением, ситуация ничем не лучше школ. По официальным данным, за первое полугодие 2024 года средняя начисленная зарплата за всю нагрузку там была такая же, как и в школах, - 71 тыс. По мнению эксперта, это доказывает, что зарплата в школах после перевода их в региональное подчинение не вырастет - средств на это не предусмотрено, а деньги у регионов не появятся. Поэтому обещания улучшить финансирование школ из-за изменения их подчинения являются лукавством.

Но самое главное, из-за чего власти и затевают эту реформу, заключается в другом. В двух регионах недавно приняли региональные законы во исполнение статьи 9.1 - это Москва и Чукотка.

"Оцените "красоту" этих законов. Они издали законы о том, чтобы передать регионам полномочия по установлению порядка проведения и сроков аттестации кандидатов на должность руководителя школ и детских садов и полномочий по проведению их аттестации. По сути, они передали функцию назначения директоров. Это именно то, что им нужно. Формально будет по-прежнему назначать муниципалитет, но нужно будет пройти аттестацию, которую будет проводить региональное министерство. Минпрос что сделал? Он теперь согласовывает региональных министров, они это протащили в закон, они ставят нужных им людей, и поэтому у нас резко ухудшилось управление на региональном уровне. Потому что нужные Минпросу люди оказались не совсем грамотными специалистами", - рассказал Анатолий Вифлеемский "Родной школе".

Несколько лет назад в региональное подчинение перевели коррекционные учреждения, и ситуация в них стало намного хуже, добавил эксперт. Мест в них не добавилось, несмотря на большую потребность. Вместо этого детей с ОВЗ стали отсылать в обычные школы, ухудшая ситуацию там.

Сегодня российские школы подчиняются городским департаментам образования. Передать школы на региональный уровень предлагал еще в 2011 году тогдашний министр образования и науки Андрей Фурсенко. В 2017 году по инициативе другого министра образования и науки Ольги Васильевой в двадцати регионах начался эксперимент по внедрению региональных моделей управления образованием. Но и тогда реформа не прошла. Теперь, видимо, будет новая попытка. Вифлеемский уверен, что она только усилит негативные тенденции - школами будут управлять полностью подконтрольные чиновникам директора, еще более далекие от образования и ориентированные на указания вышестоящего начальства, а не на обучение и воспитание детей.

Теги: школа, регионы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети