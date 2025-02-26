Перевод в региональное подчинение только ухудшит ситуацию в школах - эксперт

Школьное образование должно быть одинаковым как в городе, так и на селе, поэтому необходимо передать школы с муниципального на региональный уровень. Это предложение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще в Госдуме во время обсуждения стратегии развития системы образования. На днях он снова повторил это в Совете Федерации. Но данное изменение только ухудшит положение школ, уверен член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский.

Он отмечает, что право перейти из муниципального подчинения на региональный уровень школам дали еще два года назад. В самом конце 2022 года в федеральный закон об образовании была внесена статья 9.1 о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами власти субъектов РФ. То есть школам разрешили переходить под региональное управление. Но за два года "дураков" не нашлось. И теперь их хотят перевести принудительно.

Школам и учителям это ничего не даст. В больницах, которые были переведены под управление регионом, зарплаты не выросли, а проблема кадров никуда не делась. Почему в образовании будет по-другому? В колледжах и техникумах, которые находятся под региональным управлением, ситуация ничем не лучше школ. По официальным данным, за первое полугодие 2024 года средняя начисленная зарплата за всю нагрузку там была такая же, как и в школах, - 71 тыс. По мнению эксперта, это доказывает, что зарплата в школах после перевода их в региональное подчинение не вырастет - средств на это не предусмотрено, а деньги у регионов не появятся. Поэтому обещания улучшить финансирование школ из-за изменения их подчинения являются лукавством.

Но самое главное, из-за чего власти и затевают эту реформу, заключается в другом. В двух регионах недавно приняли региональные законы во исполнение статьи 9.1 - это Москва и Чукотка.

"Оцените "красоту" этих законов. Они издали законы о том, чтобы передать регионам полномочия по установлению порядка проведения и сроков аттестации кандидатов на должность руководителя школ и детских садов и полномочий по проведению их аттестации. По сути, они передали функцию назначения директоров. Это именно то, что им нужно. Формально будет по-прежнему назначать муниципалитет, но нужно будет пройти аттестацию, которую будет проводить региональное министерство. Минпрос что сделал? Он теперь согласовывает региональных министров, они это протащили в закон, они ставят нужных им людей, и поэтому у нас резко ухудшилось управление на региональном уровне. Потому что нужные Минпросу люди оказались не совсем грамотными специалистами", - рассказал Анатолий Вифлеемский "Родной школе".

Несколько лет назад в региональное подчинение перевели коррекционные учреждения, и ситуация в них стало намного хуже, добавил эксперт. Мест в них не добавилось, несмотря на большую потребность. Вместо этого детей с ОВЗ стали отсылать в обычные школы, ухудшая ситуацию там.

Сегодня российские школы подчиняются городским департаментам образования. Передать школы на региональный уровень предлагал еще в 2011 году тогдашний министр образования и науки Андрей Фурсенко. В 2017 году по инициативе другого министра образования и науки Ольги Васильевой в двадцати регионах начался эксперимент по внедрению региональных моделей управления образованием. Но и тогда реформа не прошла. Теперь, видимо, будет новая попытка. Вифлеемский уверен, что она только усилит негативные тенденции - школами будут управлять полностью подконтрольные чиновникам директора, еще более далекие от образования и ориентированные на указания вышестоящего начальства, а не на обучение и воспитание детей.