МИД Ирана: Лавров не передавал посланий от США

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран не передавал иранской стороне никаких посланий от Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет РИА Новости.

По его словам, Лавров предоставил подробный отчет о своих переговорах с США. При этом не планировалось, что он передаст какое-либо послание от США, добавил министр.

25 февраля Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран. В Тегеране он провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и своим иранским коллегой.

Ранее Лавров посетил Турцию. Там он провел переговоры с коллегой Хаканом Фиданом, также его принял президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщалось, что Лавров подробно рассказал в Турции о российско-американских переговорах.