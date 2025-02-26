В Правительстве задумались о престиже учителей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что в стране следует повысить престиж педагогов: первоочередной задачей для Правительства России считаются разработка механизма достойной оплаты труда учителей, а также меры по привлечению и удержанию квалифицированных кадров.

"Повышение статуса и престижа педагога, что является ключевым аспектом развития системы образования", - приводит РИА Новости слова Чернышенко, сказанные на правительственном часе в Совете Федерации.

Ранее Чернышенко заявил, что надо определить реальную нехватку учителей естественно-научных предметов в школе. Также он добавил, что выпускники педвузов, которых выпускается очень много, до школ не доходят, "они потом чем-то другим занимаются".

"Необходимо определить реальную потребность учителей по базовым предметам, таким, как математика, физика, химия, биология, и при этом отчитываться не только цифрами приема на педагогические специальности или даже выпуска, а именно тем, сколько таких педагогов пошли работать в школы по специальности", - сказал вице-премьер.

Не лучше обстоят дела и с зарплатами педагогов. Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев считает, что надо существенно повысить реальную зарплату учителей. И это следует принимать во внимание при обсуждении Стратегии развития системы образования в России.

Он отмечает, что уровень зарплаты, определенный президентом России как двукратная величина средней зарплаты в регионе, причём в расчете на одну ставку, далеко не везде обеспечивается. Точнее, нигде. Более того, учителя получают гораздо меньше средней зарплаты, а их оклады почти везде ниже МРОТ. Только за счёт разных доплат и надбавок итоговая сумма получается больше, а на полторы ставки, на которые и работают в среднем учителя, сумма выглядит ещё лучше. Но какой ценой это достигается?

"Кого мы обманываем накруткой ставок в статистике? Педагог должен учить и еще сам учиться, а не сводить концы с концами", - подчёркивает Кабышев.