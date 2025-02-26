Екатеринбурженки устроили пьяные секс-игрища на борту Azur Air, летевшего из Таиланда

Три жительницы Екатеринбурга устроили шоу 18+ на борту самолета Azur Air, следовавшего из Паттайи (Таиланд) в уральскую столицу. К своим игрищам они пригласили мужчину-пассажира, после чего уже вчетвером мешали полету остальных.

Как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", инцидент произошел на рейсе ZF-2838. Девушки заранее закупились в Duty Free, однако алкоголь решили распить не дома, а сразу в самолете. Как только табло "Пристегните ремни" погасло, они переместились на свободные места в 11-м ряду и стали выпивать. Бортпроводники сделали несколько замечаний, однако ситуацию это не спасло - компания пополнилась еще и мужчиной, после чего все четверо переместились на другие места.

После жалоб пассажиров на шум, командир воздушного судна выписал всей компании предупреждения, но те смяли бумажки и кинули их в стюардов. После начались сцены 18+, несмотря на пассажиров, сидевших всего в нескольких сантиметрах. Сначала были страстные поцелуи, потом парочка стала лапать друг друга за интимные места, а затем девушка оседлала парня прямо в кресле.

Когда алкоголь закончился, девушки попросили попутчика купить им пиво, виски и водку на борту. Закончилось все только за два часа до прибытия, так как участники секс-шоу уснули. По прибытии в аэропорт "Кольцово" всех четверых уже ждала полиция.