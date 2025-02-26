Главный репродуктолог Свердловской области выступила за возвращение полового воспитания в школы

26 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главный репродуктолог Свердловской области выступила за возвращение полового воспитания в школы

В минздраве Свердловской области выступили за возвращение уроков полового воспитания среди школьников. Как считает главный специалист по репродуктивному здоровью ведомства Елена Квашнина, полученные знания помогут снизить возраст деторождения, который в России уже приближается к отметке 40-45+.

Квашнина отметила, что безопасно и без осложнений женщина может выносить ребенка и родить до 35 лет, а после ее организм начинает истощаться. Сейчас, к сожалению, нет медицинской возможности исправить это, а потому для матери и будущего ребенка будет безопаснее и проще понизить возраст деторождения. Именно об этом и надо рассказывать подрастающему поколению.

"Первое, очень важно информировать женщин о том, что такое факторы риска, почему после 35 лет шансы на деторождение будут снижаться. Второе, нужно обучить правильному репродуктивному поведению наших пациентов. Это должны делать все: и семья, и школа. Мы просто говорим о состоянии здоровья, гигиене, половом воспитании, отношении к себе", — рассказала Квашнина в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Она также добавила, что уже сама проводит такие уроки. Недавно она посетила школу сына, где рассказывала 12-летним детям о зарождении жизни и технологии ЭКО. По словам репродуктолога, ей удалось найти те слова, которые дети с замиранием сидели и слушали, и после которых проявили активность и задавали вопросы.

Что же касается запрета абортов в частных клиниках, тут Елена Квашнина выступила против, отметив, что этим решением ситуацию с демографией не исправить. Лучшим решением будет контролировать качество оказания услуг в этих клиниках.

"Мне кажется, запретом тут ничего не исправить. Другой разговор, что не на моем уровне эти решения принимаются. Но, согласитесь, что в частной, что в государственной больнице выполняются и клинические рекомендации, и качество оказания медицинской помощи. Давайте, тогда будем выставлять точки контроля и контролировать это, чтобы все выполняли эти стандарты, чтобы женщине была гарантированно оказана качественная медицинская помощь", — отметила Елена Квашнина.

Ранее главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, напротив, призывал запретить аборты в частных клиниках, указывая на то, что в них не учитывают последствия, с которыми женщины могут столкнуться после прерывания беременности. По его словам, желание женщины сделать аборт может быть не взвешенной, а первичной реакцией, которую просто нужно переждать.

Теги: Минздрав, репродукция, половое воспитание, урок, школы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети