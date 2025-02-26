Главный репродуктолог Свердловской области выступила за возвращение полового воспитания в школы

В минздраве Свердловской области выступили за возвращение уроков полового воспитания среди школьников. Как считает главный специалист по репродуктивному здоровью ведомства Елена Квашнина, полученные знания помогут снизить возраст деторождения, который в России уже приближается к отметке 40-45+.

Квашнина отметила, что безопасно и без осложнений женщина может выносить ребенка и родить до 35 лет, а после ее организм начинает истощаться. Сейчас, к сожалению, нет медицинской возможности исправить это, а потому для матери и будущего ребенка будет безопаснее и проще понизить возраст деторождения. Именно об этом и надо рассказывать подрастающему поколению.

"Первое, очень важно информировать женщин о том, что такое факторы риска, почему после 35 лет шансы на деторождение будут снижаться. Второе, нужно обучить правильному репродуктивному поведению наших пациентов. Это должны делать все: и семья, и школа. Мы просто говорим о состоянии здоровья, гигиене, половом воспитании, отношении к себе", — рассказала Квашнина в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Она также добавила, что уже сама проводит такие уроки. Недавно она посетила школу сына, где рассказывала 12-летним детям о зарождении жизни и технологии ЭКО. По словам репродуктолога, ей удалось найти те слова, которые дети с замиранием сидели и слушали, и после которых проявили активность и задавали вопросы.

Что же касается запрета абортов в частных клиниках, тут Елена Квашнина выступила против, отметив, что этим решением ситуацию с демографией не исправить. Лучшим решением будет контролировать качество оказания услуг в этих клиниках.

"Мне кажется, запретом тут ничего не исправить. Другой разговор, что не на моем уровне эти решения принимаются. Но, согласитесь, что в частной, что в государственной больнице выполняются и клинические рекомендации, и качество оказания медицинской помощи. Давайте, тогда будем выставлять точки контроля и контролировать это, чтобы все выполняли эти стандарты, чтобы женщине была гарантированно оказана качественная медицинская помощь", — отметила Елена Квашнина.

Ранее главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, напротив, призывал запретить аборты в частных клиниках, указывая на то, что в них не учитывают последствия, с которыми женщины могут столкнуться после прерывания беременности. По его словам, желание женщины сделать аборт может быть не взвешенной, а первичной реакцией, которую просто нужно переждать.