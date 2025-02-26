Вице-губернатор Вологодской области задержан в Москве за вымогательство 100 млн рублей

В Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева за получение взятки, сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, вместе с ним задержан глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров. По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство.

Алексеева и Бочарова задержали с поличным в момент передачи части оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей прямо в помещении представительства Вологодской области в Москве. Свою вину они не признают.

Ранее экс-советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в трех эпизодах по статье 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, осужденный требовал три взятки в размере 500 тысяч рублей, почти 700 и более 3,2 миллионов рублей. За это он обещал "покровительство" бизнесмену и строительным компаниям.