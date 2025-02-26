Под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу

Обломки украинского беспилотника повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканском под Новороссийском. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На месте произошло возгорание, которое уже потушили.

В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что всего за ночь сбиты 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть – 83 – над Краснодарским краем. В аэропорту Сочи был введен план "Ковер". В 8.00 (мск) ограничения сняли.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу ещё одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка.