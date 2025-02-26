Жога поручил сберечь запасы редких металлов в Свердловской и Челябинской областях

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, он обратил внимание на перспективную разработку редкоземельных металлов, которое стало темой недавнего совещания под руководством Владимира Путина.

"На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы. Имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства", - поставил задачу Артем Жога.

На этой неделе стало известно, что Россия готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. Как отметил Владимир Путин, у России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы России. По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, американцам могут быть предложены те месторождения, которые находятся в нераспределенном фонде недр.